В Аддис-Абебе задержали почти 800 человек за связи с мятежниками из Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция арестовала в столице Эфиопии Аддис-Абебе 796 человек по подозрению в сговоре с целью проведения терактов и создания беспорядков в различных районах города по заданию лидеров Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом сообщило в понедельник руководство столичной полиции.

"Структуры, связанные с верхушкой НФОТ, использовали социальные сети с тем, чтобы мобилизовать своих сторонников в Аддис-Абебе, - цитирует представителя полиции эфиопский телеканал Fana. - Указанные лица были выявлены и задержаны в целях не допустить реализации террористических планов".

В ходе операции, которая началась 4 ноября, были проведены обыски в домах и квартирах арестованных. Изъято большое количество огнестрельного оружия, документов и 202 формы сотрудников подразделений служб безопасности Эфиопии, подчеркнули в полиции.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.

Правительство Эфиопии дало в 22 ноября руководству и отрядам НФОТ 72 часа для того, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам. Объявляя об ультиматуме, Абий Ахмед подчеркнул, что "это последний шанс". В случае отказа со стороны НФОТ выполнить требования Аддис-Абебы начнется штурм Мэкэле, в том числе с помощью тяжелого вооружения, подчеркнул он.