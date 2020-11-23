WSJ: Власти США планируют расширить ограничительные меры в отношении Китая

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Администрация действующего президента США Дональда Трампа изучает возможность расширения ограничительных мер в отношении Китая. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Как утверждает издание, власти США рассматривают вариант, при котором западные страны могли бы объединиться в неофициальный альянс с целью противостоять попыткам экономического давления со стороны КНР. The Wall Street Journal подчеркивает, что в случае введения Китаем запрета на импорт каких-либо товаров из стран - участниц альянса, другие вошедшие в него государства могли бы компенсировать союзнику понесенные убытки. Кроме того, государства в рамках такого объединения могли бы в качестве ответных мер обсуждать коллективное повышение тарифов на продукцию из Китая.

"Китай пытается распространять влияние на другие страны за счет экономического шантажа, - приводит газета слова источника из числа высокопоставленных представителей администрации США. - Необходимо создать систему, в которой страны Запада могли бы перераспределять экономическое давление и снижать урон, которым грозит китайская внешняя политика, строящаяся на шантаже". Газета подчеркивает, что идею создания неофициального альянса власти США начали рассматривать после обострения отношений между Австралией и Китаем, произошедшего из-за призыва австралийских властей к проведению международного расследования причин и обстоятельств распространения коронавирусной инфекции из китайского Уханя.

The Wall Street Journal подчеркивает также, что американские власти рассматривают возможность расширить список попадающих под запрет на импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Вместе с тем администрация США планирует внести в черный список министерства торговли китайского производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что администрация Трампа намерена в ближайшие недели принять ряд жестких мер в отношении Китая. Так, вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США. По данным портала, американский лидер намерен ввести такие жесткие меры против Пекина, чтобы для кандидата от демократов Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, было бы "политически неприемлемым" изменять действующий курс в отношении КНР.