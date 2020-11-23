Абхазия и Россия намерены сформировать общее социальное и экономическое пространство

СУХУМ, 23 ноября. /ТАСС/. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией утверждена по итогам встречи президентов Владимира Путина и Аслана Бжании, состоявшейся 12 ноября в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте президента Абхазии в понедельник.

"По итогам встречи Бжании и Путина утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Абхазии с законодательством РФ. Документ является логическим продолжением межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цели программы "направлены на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и (или) содействии России". Сроки реализации мероприятий рассчитаны на два-три года.

"За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях - экономике и финансах (бюджетная и налоговая политика, внешнеэкономическая и банковская деятельность, защита инвестиций), таможенном праве, энергетике, социальной сфере (медицина, образование, социальная защита) - и тем самым укрепить государственность Республики Абхазия, повысить благосостояние и уровень социальной защищенности ее граждан", - поясняется в сообщении.