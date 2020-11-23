Япония выразила сожаление в связи с докладом рабочей группы ООН по аресту Карлоса Гона

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам выразило крайнее сожаление в связи с содержанием доклада о ситуации вокруг ареста экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который подготовила рабочая группа ООН. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в докладе рабочая группа ООН выразила мнение, что арест Карлоса Гона в конце 2018 года был необоснованным. В ответ на это по дипломатическим каналам МИД Японии подчеркнул, что составители доклада не приняли во внимание все особенности японского законодательства. По данным Kyodo, доклад рабочей группы ООН носит оценочный характер и не обязывает японскую сторону к каким-либо действиям.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Речь идет о сумме, которая якобы должна была быть выплачена ему в качестве выходного пособия после ухода из корпорации, однако, согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан. На состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.