США запускают экспериментальную программу по визовым залогам

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты запускают экспериментальную программу по выдаче неиммиграционных виз жителям ряда стран, среди которых Иран и Сирия, после уплаты определенного залога, который будет возвращен после отъезда из США в срок. Соответствующее уведомление Госдепартамента размещено в понедельник в электронной форме в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Целью экспериментальной программы является оценка практической реализации внесения, обработки и погашения визовых залогов в координации с министерством внутренней безопасности, чтобы помочь оценить нагрузку на правительственные учреждения и выявить любые практические проблемы, связанные с визовыми залогами", - отмечается в документе.

Под программу могут попасть обращающиеся за визой для деловых и туристических поездок (B-1/B-2) иностранцы из государств, жители которых "чаще остальных нарушают предельные сроки пребывания" в США. Как отмечается в документе, речь идет об Анголе, Афганистане, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутане, Гамбии, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Джибути, Иране, Йемене, Кабо-Верде, Лаосе, Либерии, Ливии, Мавритании, Мьянме, Папуа - Новой Гвинее, Сирии, Судане, Чаде, Эритрее и др.

По мнению американских властей, программа должна стать "дипломатическим средством, призванным побудить иностранные правительства принять все необходимые меры для обеспечения своевременного выезда своих граждан из Соединенных Штатов после [окончания] временных поездок". Внесенные иностранцем средства - в случае нарушения сроков пребывания в США - будут изыматься в пользу государства. Если он покинул страну в срок, то деньги будут возвращены.

Сумму залога будет определять находящееся в той или иной стране американское консульство, он может составить $5 тыс., $10 тыс., либо $15 тыс. Как отмечается в документе, в некоторых ситуациях дипломаты могут даже не взимать залог с иностранцев "в зависимости от обстоятельств, в которых находится обращающийся с просьбой о предоставлении визы". Срок экспериментальной программы составит полгода: она начнется 24 декабря 2020 года и завершится 24 июня 2021 года.