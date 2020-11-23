В МИД Турции вызваны послы ЕС, Италии и поверенный в делах ФРГ

АНКАРА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министерство иностранных дел Турции вызвало в понедельник послов ЕС и Италии, а также поверенного в делах Германии в связи с попыткой военных Бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал им ноту протеста в связи с тем, что соответствующие страны в рамках операции "Ирин" попытались досмотреть наш торговый корабль Rosaline A без явного разрешения нашей страны. В ноте также отмечается, что инцидент противоречит нормам международного права, и мы сохраняем за собой право на компенсацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Турции выступил с осуждением данного инцидента.

В понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Турция воспрепятствовала проведению Бундесвером проверки подозрительного турецкого судна в рамках операции "Ирини". Турецкое грузовое судно Rosaline A было остановлено в воскресенье немецким фрегатом "Гамбург" в 200 км севернее ливийского города Бенгази. Бундесвер получил данные о том, что на нем могли находиться оружие и боеприпасы. Военные Бундесвера уже поднялись на борт Rosaline A, как неожиданно Анкара наложила протест на обыски и сообщила ЕС, что не согласна на проведение проверки. Немецким военным пришлось прекратить ее и вернуться на "Гамбург". Судно беспрепятственно направилось дальше к Ливии.

"Ирини" была запущена с 1 апреля. В частности, в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН, миссия сможет проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в арабскую страну и из нее.