CNN назвала претендентов на пост главы Минфина при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Экс-председатель американской Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэл Брэйнард рассматриваются в качестве основных претендентов на пост министра финансов в администрации Джозефа Байдена. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на осведомленных лиц.

Брэйнард рассматривается некоторыми из представителей левого крыла Демократической партии как деятель, слишком тесно связанный с корпорациями, отметила телекомпания. В то же время Йеллен, по мнению осведомленных лиц, может легче пройти процедуру утверждения в Сенате, контролируемом республиканцами.

Имя кандидата на пост министра финансов, как ожидается, будет объявлено на будущей неделе, а первых кандидатов на посты в администрации Байден, объявивший о своей победе на выборах, назовет во вторник. Помощник Байдена Энтони Блинкен, как ожидается, будет выдвинут на пост госсекретаря в новой администрации США, Джейк Салливэн, бывший помощник Байдена по вопросам внешней политики - на пост помощника президента по национальной безопасности, а Линда Томас-Гринфилд, занимавшая в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки - на пост постпреда США при ООН.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.