Спецпредставитель США возложил на РФ вину за провал ДОН и других договоров по вооружениям

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли утверждает, что Москва несет ответственность за провал договоров по контролю над неядерными вооружениями в Европе, в том числе за выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Лишь Россия виновата в провале контроля над неядерными вооружениями в Европе. Многочисленные нарушения Договора по открытому небу. "Приостановка" ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - прим. ТАСС). Несоблюдение Венского документа", - считает он.

Биллингсли таким образом отреагировал на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который подчеркнул, что выход США из ДОН подрывает взаимное доверие и прозрачность. Спецпредставитель США прикрепил к своему сообщению ссылку на материал агентства Associated Press, в котором приводится цитата Чжао Лицзяня. "Китай должен продемонстрировать серьезность своих намерений относительно контроля над вооружениями, в особенности относительно ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС)", - заявил в ответ Биллингсли.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступит в силу через шесть месяцев, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергала и выдвигала встречные обвинения.

Комментируя выход США из Договора по открытому небу (ДОН), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что без участия американской стороны этот документ "потеряет свою жизнеспособность". "Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и т. д., и т. п.", - сообщил Песков.