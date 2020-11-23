Байден выдвинул Энтони Блинкена на должность госсекретаря в своей администрации

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, выдвинул кандидатуру своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря в новой администрации США. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте переходной команды Байдена.

Согласно распространенной информации, на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Байден предлагает назначить Алехандро Майоркаса, который участвовал в переговорах с Кубой при администрации Барака Обамы. На пост директора Нацразведки выдвинута Эврил Хейнс, являвшаяся при Обаме сначала заместителем директора ЦРУ, а затем - заместителем помощника президента по национальной безопасности.

На пост помощника президента по национальной безопасности выдвинут бывший помощник Байдена Джейк Салливан, на должность постпреда США при ООН - Линда Томас-Гринфилд, занимавшая в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки. Спецпредставителем президента США по вопросам климата станет, как ожидается, бывший госсекретарь США Джон Керри.

"В администрации Байдена и [избранной вице-президентом Камалы] Харрис вопросы национальной безопасности и внешней политики будут курироваться опытными профессионалами", - указывается в заявлении переходной команды демократа. В штабе политика подчеркнули, что это позволит "восстановить лидерство [США] на мировой арене и вернуть стране достоинство в вопросах внутренней политики".