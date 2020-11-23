В ООН заявили о готовности работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты ООН готовы работать совместно с Россией для оценки объема гуманитарного содействия, необходимого в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В ответ на запрос Российской Федерации с указанием роли и модальностей работы российского межведомственного центра по гуманитарной помощи, генсек подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе, как только это станет возможным", - сказал он.

Дюжаррик также сообщил, что генсек провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, в которых подчеркнул готовность ООН оказывать странам гуманитарное содействие. "Надеемся, что прекращение боевых действий позволит обеспечить доступ для гуманитарных работников ко всем нуждающимся людям и во все регионы, затронутые конфликтом", - добавил он.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

В Степанакерт 20 ноября были направлены первые конвои с гуманитарной помощью, накануне они прибыли на место. В работе задействованы 35 единиц техники и около 40 человек личного состава. Кроме того, 21 ноября в Нагорный Карабах выдвинулась вторая колонна. Всего МЧС доставляет в Нагорный Карабах 345 тонн гуманитарной помощи - это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.