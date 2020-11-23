{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу
Обновлено 

ООН сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что это ведет к ослаблению международной архитектуры безопасности

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Решение США о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление, так как ведет к ослаблению международной архитектуры безопасности. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На эту тему
Высказывания российских и иностранных политиков о Договоре по открытому небу

"Решение, принятое США, о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление. Мы отмечаем, что остальные участники соглашения подтвердили приверженность его выполнению", - сказал он.

"Такие соглашения, выстраивающие меры доверия и регулирующие контроль за вооружениями, сейчас важны как никогда", - добавил Дюжаррик. "Мы видим ослабление международной архитектуры безопасности, это вызывает беспокойство", - заключил представитель генсека.

Действующий президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Теги
СШАВыход США из Договора по открытому небу
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В ООН заявили о готовности работать с Россией для гуманитарной помощи в Карабахе
Генсек ООН также провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, в которых подчеркнул готовность ООН оказывать странам гуманитарное содействие
Читать полностью