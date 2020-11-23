Столтенберг провел переговоры с Байденом

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по телефону с избранным президентом США Джо Байденом, в ходе которых выразил надежду на тесное сотрудничество для укрепления связей между Северной Америкой и Европой. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Они обсудили важность нашего трансатлантического альянса как краеугольного камня нашей коллективной безопасности. Генеральный секретарь сказал избранному президенту Байдену, что он надеется на очень тесное сотрудничество с ним в целях дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров стран НАТО в следующем году", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что Столтенберг "поблагодарил избранного президента Байдена за то, что он является давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых ему необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.