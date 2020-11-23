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Белорусско-российские учения "Запад-2021" пройдут в Белоруссии на пяти полигонах

Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что они будут более масштабными, чем учения "Запад-2020"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Оперативные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить масштабный характер, они пройдут в Белоруссии на пяти полигонах. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Масштаб будет больше (по сравнению с учениями "Славянское братство-2020" - прим. ТАСС). Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Беларуси", - сказал Хренин.

Глава белорусского Минобороны отметил, что учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный комплекс подготовительных мероприятий".

Министр также сообщил, что Белоруссия будет модернизировать свою военную технику и закупать новую. "В следующем году продолжим закупку самолетов Су-30 СМ, планируем закупить еще четыре, также подписан контракт в РФ и планируем в следующем году четыре вертолета Ми-35", - сказал Хренин. "Также мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А", - заявил министр обороны Белоруссии.

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