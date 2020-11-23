Эксперты-республиканцы просят однопартийцев в Конгрессе убедить Трампа признать поражение

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Влиятельные эксперты из числа республиканцев просят своих однопартийцев в Конгрессе США убедить американского лидера Дональда Трампа признать свое поражение на прошедших 3 ноября президентских выборах и начать процесс передачи дел. Выдержки из письма более 100 специалистов, занимающихся вопросами национальной безопасности, приводит в понедельник газета The Washington Post .

"Отказ президента Трампа разрешить [начать] процесс передачи власти создает значительные риски для нашей национальной безопасности в то время, когда США сталкиваются с пандемией и серьезными угрозами со стороны глобальных противников, террористических группировок и других сил", - считают эксперты, среди которых бывший губернатор штата Пенсильвания и экс-министр внутренней безопасности Том Ридж, а также бывший директор Национальной разведки Джон Негропонте.

Они призвали "республиканских лидеров, особенно в Конгрессе, публично потребовать, чтобы президент Трамп прекратил антидемократические нападки на беспристрастность проведения президентских выборов". Эксперты призвали республиканских лидеров "решительно выступить против <...> опасных и противозаконных попыток [действующего главы государства] угрожать и запугивать должностных лиц с целью помешать голосованию коллегии выборщиков".

"Продолжающиеся попытки президента Трампа поставить под сомнение законность выборов и вмешаться в избирательные процессы в штатах подрывают нашу демократию и рискуют нанести долгосрочный ущерб нашим институтам", - говорится в заявлении.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее действующий президент не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.