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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ООН работает над срочным размещением миссии по разминированию в Нагорном Карабахе

Служба ООН по разминированию планирует уже в начале декабря начать оценку необходимой помощи, сообщили в Департаменте миротворческих операций ООН

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Служба ООН по разминированию планирует уже в начале декабря начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там спецмиссии. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН.

"Служба ООН по разминированию работает над срочным размещением миссии [в Нагорном Карабахе] в связи с соответствующим запросом сторон в координации с другими отделениями ООН и с уже находящимися на земле страновыми представителями, - сказал он. - Скорее всего, она начнет оценку необходимой помощи в начале декабря".

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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