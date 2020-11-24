Президент МККК считает, что у переговоров по Афганистану должен быть гуманитарный аспект

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стороны афганского конфликта в рамках мирных переговоров должны заключить соглашения, облегчающие страдания населения. Об этом заявил в понедельник президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в связи с проведением Женевской международной конференции по Афганистану (23-24 ноября).

"У мирных переговоров должен быть гуманитарный аспект, - отметил Маурер. - Мы призываем стороны конфликта заключать соглашения по конкретным вопросам, которые помогли бы облегчить страдания всех затронутых им людей". В МККК ожидают, что стороны возьмут на себя "обязательства по поддержке гуманитарной деятельности" и примут меры к тому, чтобы "гражданские лица, медицинские работники и учреждения здравоохранения пользовались защитой от нападений".

Как подчеркнул Маурер, Красный Крест приветствует мирные переговоры по Афганистану. "Однако мы заметили, что с начала мирного процесса столкновения активизировались, и в больницы поступает все больше людей, раненых в ходе боевых действий", - констатировал президент МККК. Он напомнил, что обеспечение защиты пострадавших от конфликта людей - это неотъемлемое условие для мира и процветания.

Конференция по Афганистану (23-24 ноября) проходит в онлайн-формате под председательством правительств Афганистана и Финляндии, а также ООН с участием представителей более 70 стран и международных организаций. Главная цель форума - обсудить ключевые ориентиры развития страны и поддержу со стороны мирового сообщества на 2021-2024 годы. Пленарное заседание конференции на министерском уровне запланировано на 24 ноября.

Мирные переговоры между представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганского правительства начались в Дохе 12 сентября.