Счетная комиссия Мичигана утвердила победу Байдена по итогам голосования в этом штате

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Счетная комиссия штата Мичиган (16 голосов выборщиков), состоящая из четырех человек, сертифицировала в понедельник итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Трансляция голосования членов счетной комиссии ведется на сайте комиссии.

В пользу сертификации итогов выборов высказались два члена комиссии из рядов Демократической партии США, а также один представитель Республиканской партии. Второй представитель республиканцев проголосовал против.

Ранее вице-губернатор Мичигана Джослин Бенсон пояснила, что пересчет голосов на выборах президента США, которого намерены добиваться штаб действующего президента Дональда Трампа и местное отделение Республиканской партии, возможен только после утверждения результатов выборов в этом штате.