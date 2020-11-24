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Выборы президента США - 2020
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Счетная комиссия Мичигана утвердила победу Байдена по итогам голосования в этом штате

Джозеф Байден Andrew Harnik/AP
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Джозеф Байден
© Andrew Harnik/AP

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Счетная комиссия штата Мичиган (16 голосов выборщиков), состоящая из четырех человек, сертифицировала в понедельник итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Трансляция голосования членов счетной комиссии ведется на сайте комиссии.

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В пользу сертификации итогов выборов высказались два члена комиссии из рядов Демократической партии США, а также один представитель Республиканской партии. Второй представитель республиканцев проголосовал против.

Ранее вице-губернатор Мичигана Джослин Бенсон пояснила, что пересчет голосов на выборах президента США, которого намерены добиваться штаб действующего президента Дональда Трампа и местное отделение Республиканской партии, возможен только после утверждения результатов выборов в этом штате.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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