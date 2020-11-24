Бизнесмен Евгений Лебедев получил от Елизаветы II титул барона Сибирского

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, став пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента. Как сообщила в понедельник правительственная газета The London Gazette, Лебедеву была передана скрепленная печатью монарха жалованная грамота.

Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Он станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил.

Хотя формально Лебедев уже является пэром, чтобы стать членом Палаты лордов, ему еще необходимо пройти процедуру введения в палату. В ходе церемонии ее новый член, сопровождаемый двумя поручителями и облаченный в так называемую горностаевую мантию, в действительности отороченную кроличьим мехом, представляется другим парламентариям. После этого он обязан присягнуть на верность монарху, получая право участвовать в заседаниях палаты и голосовать.

Как ранее информировали британские СМИ, согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность - почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.