Штаб Трампа продолжит судебные тяжбы, несмотря на сертификацию итогов выборов в штатах

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Юристы действующего президента США Дональда Трампа намерены продолжать судебные тяжбы, несмотря на процесс сертификации итогов выборов властями штатов. Это следует из заявления, которое опубликовала в понедельник у себя в Twitter юридический консультант предвыборного штаба республиканца Дженна Эллис.

"Сертификация должностными лицами штатов - это просто процедурный шаг. Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране по мере того, как мы бьемся за то, чтобы посчитать все законные голоса. Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты являются законными и справедливыми", - сказано в документе.

Заявление было опубликовано вскоре после того, как счетная комиссия штата Мичиган (16 голосов выборщиков) сертифицировала итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.