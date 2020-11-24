Команда Байдена вскоре начнет переговоры с представителями федеральных ведомств

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Переходная команда демократа Джозефа Байдена в ближайшие дни приступит к переговорам о передаче полномочий с представителями федеральных ведомств в администрации действующего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление распространил в понедельник в Twitter глава переходной команды Байдена Йоханнес Абрахам.

"В ближайшие дни сотрудники переходной команды начнут проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности, а также для того, чтобы получить полное понимание того, какие действия администрация Трампа планирует предпринять для освобождения постов в государственных ведомствах", - говорится в заявлении штаба Байдена. По словам Абрахама, Управление по общим вопросам администрации США, одобрив выделение средств на осуществление передачи полномочий команде демократа, фактически "подтвердило очевидную победу на выборах избранного президента Джо Байдена и избранной вице-президента Камалы Харрис".

"Сегодняшнее решение фактически положило начало решению проблем, стоящих перед нашей страной, в том числе - борьбе с пандемией и восстановлению экономики, - подчеркнул представитель штаба Байдена. - Окончательное решение [надзорного органа] позволит официально начать процесс передачи полномочий в контакте с федеральными ведомствами".

Трамп в понедельник вечером в своем Twitter написал, что рекомендовал нынешней вашингтонской администрации начать выполнять первоначальные процедуры, связанные с процессом передачи властных полномочий. Это произошло после того, как руководитель Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи уведомила Байдена в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского президента. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января.