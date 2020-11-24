Столтенберг: ЕС не сможет в одиночку защитить Европу и нуждается в присутствии войск США

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. ЕС не в состоянии защитить Европу без Соединенных Штатов, и поэтому крайне необходимы гарантии США в области безопасности, присутствие их войск на континенте и меры ядерного сдерживания. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью германской медиагруппе Funke .

"Факт в том, что Европейский союз не может защитить Европу. После Brexit (выхода Великобритании из ЕС - прим. ТАСС) 80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, не входящие в ЕС", - указал генсек. "Гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", - считает он. Столтенберг признал, что европейцы должны больше инвестировать в собственную оборону, однако, по его мнению, эти усилия никогда не смогут заменить трансатлантический альянс.

"Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европе", - предупредил Столтенберг. Причем, по его словам, если в США возникнет впечатление того, что ЕС в состоянии в одиночку обеспечить собственную безопасность, то возникнет новая проблема, а именно, "политические силы в США, которые выступают против мультилатерализма и трансатлантической кооперации, используют это как предлог для сокращения своих обязательств".

Генсек НАТО ожидает, что США и при президенте Джозефе Байдене сохранят давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону. Он отметил, что у Дональда Трампа "свой собственный стиль" выражения мнения и ожиданий. "Но я уверен, что избранный президент Байден заявит европейским партнерам о таких же ожиданиях. Он направит очень ясный сигнал о том, что они должны делать больше, поскольку мир становится все более опасным", - полагает Столтенберг.

Действующий президент США Дональд Трамп не раз требовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Выступая в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне, он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

Расходы на оборону

Столтенберг считает, что члены альянса не должны отказываться от цели повышения расходов на оборону до 2% национальных ВВП, даже несмотря на финансовое давление в связи с пандемией.

"Угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали во время коронавирусного кризиса, во время пандемии не отошли на задний план. Напротив", - утверждал Столтенберг. Он заявил, что "Россия продолжает наращивать вооружения, террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) снова пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке, а глобальный баланс сил с подъемом Китая меняется".

"Важнейшая задача НАТО - не допустить того, чтобы коронавирусный кризис в области здравоохранения превратился в кризис в области безопасности. Поэтому мы должны продолжать больше инвестировать", - считает генсек НАТО.

"При этом речь идет также о правильном подходе по отношению к России. Россия должна понять, что не сможет победить, если будет искать конфронтации", - утверждал Столтенберг. "Я верю в диалог, сотрудничество, контроль над вооружениями, но единственный путь достигнуть этого с Россией - это твердая и понятная позиция НАТО", - добавил генсек.

10 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК отметил, что страны Североатлантического альянса проигнорировали предложение России снизить военную активность на время пандемии коронавируса. По его словам, "больше того - интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла".

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет.

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