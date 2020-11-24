В Белом доме не сообщили, началась ли передача дел Байдену

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Белый дом отказывается пока пояснить, начата ли уже там передача дел Джозефу Байдену, считающемуся избранным президентом США, в свете новых заявлений нынешнего американского лидера Дональда Трампа на этот счет.

"Смотрите твит президента США", - заявил в понедельник вечером корреспонденту ТАСС заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в ответ на просьбу уточнить, готовы ли там приступить к передаче полномочий Байдену, начато ли уже сотрудничество с его переходной командой окружением Трампа.

В Совете национальной безопасности Белого дома еще не ответили на аналогичный запрос корреспондента ТАСС. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверял, что передача дел пройдет гладко, если победа Байдена на выборах будет официально подтверждена.

Трамп вечером 23 ноября в своем Twitter написал, что рекомендовал нынешней вашингтонской администрации начать выполнять первоначальные процедуры, связанные с процессом передачи властных полномочий. Это произошло после того, как руководитель Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи уведомила Байдена в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского президента. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января.