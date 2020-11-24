Великобритания сократит период обязательной самоизоляции для пассажиров из-за рубежа

ТАСС, 24 ноября. Великобритания 15 декабря запустит новую систему тестирования на коронавирус лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Согласно информации, опубликованной во вторник на сайте британского правительства, период обязательной самоизоляции для пассажиров из указанных регионов будет сокращен с двух недель до пяти дней в случае отрицательного результата теста.

"Министр транспорта Грант Шэппс сегодня (24 ноября 2020 года) заявил, что с 15 декабря 2020 года пассажиры, прибывающие в Англию из стран, не вошедших в правительственный список [территорий, с которыми установлены] туристические коридоры, смогут сдать тест [на коронавирус] после пяти дней самоизоляции, и отрицательный результат отменит необходимость [дальнейшей] изоляции", - говорится в заявлении властей.

Необходимость изолироваться в течение пяти дней вместо того, чтобы сдать анализ по прибытии, правительство королевства объяснило более высокой точностью теста в первом случае: "это дает вирусу, в случае его наличия, пройти период инкубации, что помогает снизить вероятность ложного отрицательного результата".

Россия не входит в список стран, посещение которых не предполагает соблюдение 14-дневного карантина по прибытии в Великобританию.

В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о завершении 2 декабря национального карантина в Англии, где проживает 84% населения Британии. Руководство остальных административно-политических частей государства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - само определяет набор санитарно-эпидемиологических мер, который в целом сопоставим с английским.