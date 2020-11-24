Почти 50% американцев хотят, чтобы Трамп баллотировался в президенты в 2024 году

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Около 47% жителей США поддерживают идею того, чтобы действующий президент страны республиканец Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.

Как отмечает издание, этой точки зрения в основном придерживаются сторонники республиканцев - 75% числа респондентов, поддерживающих именно эту партию. Среди участников исследования, поддерживающих Демократическую партию, таковых только 24%.

Опрос проводился с 17 по 19 ноября. Участие в нем приняли 1 873 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составляет около 2,26 процентного пункта.

9 ноября о том, что Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщал со ссылкой на источники информационный портал Axios. По его данным, республиканец говорил своим советникам, что изучает такую возможность. Позднее об этом сообщали и другие американские СМИ.