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Выборы президента США - 2020
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В Пентагоне выразили готовность начать мероприятия в рамках передачи власти Байдену

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Пентагон немедленно приступает к реализации со своей стороны мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации. Это следует из распространенного в понедельник заявления американского оборонного ведомства.

"Сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) вечером команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис <...> связалась с министерством обороны и на основании заключения главы Управление по общим вопросам администрации США мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис", - сказано в заявлении.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020Харрис, Камала
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