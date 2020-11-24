Трамп подчеркнул, что решение о передаче власти не означает его согласие с итогами выборов

ТАСС, 24 ноября. Принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA) решение о начале процесса передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену не означает, что президент США Дональд Трамп согласился с результатами прошедших выборов. Соответствующее заявление американский лидер разместил в Twitter 23 ноября.

"Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости", - написал Трамп.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что GSA информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. В соответствии с американским законодательством именно руководитель этого управления должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. В свою очередь Трамп рекомендовал главе GSA Эмили Мерфи, а также членам своей администрации "делать то, что необходимо" относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий. Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдену.