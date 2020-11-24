Алиев назвал христианские храмы в Азербайджане историческим достоянием страны

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов на территориях в Карабахе, перешедших под контроль Баку, подчеркнув, что все они являются историческим достоянием страны. Текст его выступления опубликовало во вторник государственное информационное агентство АзерТАдж.

"Сегодня, после завершения войны, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, что будет с христианскими храмами на землях, перешедших под контроль Азербайджана, выражают беспокойство и во время бесед со мной, и в официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, особенно лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства, закрывают глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывают тех, кто это совершает. Все храмы на наших территориях - это наше историческое достояние", - сказал Алиев, посещая в понедельник Агдамский район, который 20 ноября перешел под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все исторические памятники в стране охраняются государством. В частности, по его словам, за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две православные церкви, еще одна уже отремонтирована.

Алиев призвал западных лидеров не вмешиваться в дела Азербайджана.