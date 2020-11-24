Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы в очередной раз доказали способность отстоять суверенитет своей страны и ее территориальную целостность, при этом Минск заинтересован в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе с западными. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА .

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность", - сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Он вновь подчеркнул, что только народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство.

При этом Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами. "С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия", - сказал он.