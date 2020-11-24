Нетаньяху сообщил, что вскоре посетит с официальным визитом Бахрейн

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что говорил по телефону с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой и принял его приглашение "в ближайшем будущем" посетить с первым официальным визитом эту арабскую страну. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в Twitter.

"Я разговаривал по телефону с наследным принцем Бахрейна. Он пригласил меня посетить в ближайшем будущем с официальным визитом Бахрейн, и я сделаю это от имени и под флагом Израиля", - написал премьер.

18 ноября Израиль посетила первая в истории бахрейнская делегация во главе с министром иностранных дела страны Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. 15 ноября правительство Израиля на еженедельном заседании ратифицировало соглашение о нормализации связей с Бахрейном, которое 10 ноября было утвержден Кнессетом (парламентом Израиля). 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации связей с Бахрейном и ОАЭ, что Нетаньяху назвал тогда же "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".

Трехстороннюю сделку Израиля с ОАЭ и Бахрейном окрестили "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей и отозвала своих послов из Абу-Даби и Манамы. 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".