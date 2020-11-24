Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только белорусский народ может его отстранить от власти, руководствуясь конституцией страны. Его слова передает БелТА.

"Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции", - отметил Лукашенко во вторник, принимая верительные грамоты у послов зарубежных государств. "Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых [политиков]", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко предположил, что Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей в Белоруссии власти, но пока не знает, как это сделать.

"В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", - отметил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них со значительным отрывом одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются до сегодняшнего дня. Лукашенко неоднократно заявлял, что эти протесты направляются из-за рубежа. При этом западные страны не признают итоги президентских выборов в Белоруссии и считают новый срок полномочий Лукашенко нелегитимным.

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.