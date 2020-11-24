Шесть государств присоединились к санкциям ЕС по Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Шесть не входящих в Евросоюз государств присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля.

"К решению Совета ЕС [о введении санкций в отношении Белоруссии] присоединились страны - кандидаты [на вступление] - Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия", - говорится в документе.

ЕС к настоящему моменту включил 55 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко, в черный список по Белоруссии. Им запрещен въезд в страны ЕС, а также их средства в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат замораживанию. 19 ноября главы МИД ЕС приняли решение о разработке нового блока санкций против Белоруссии, которые впервые должны включить экономические меры давления в отношения отдельных предприятий этой страны.