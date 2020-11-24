Лукашенко: ответ Белоруссии на европейские санкции станет болезненным для западных стран

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что меры, которые республика предпримет в ответ на санкции ЕС, станут болезненными для европейского сообщества. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.

"Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций... Я честно и открыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой", - заявил глава республики на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Лукашенко отметил, что Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе с западными.

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.