Минобороны ФРГ считает безосновательными обвинения Анкары по досмотру турецкого судна

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Обвинения Анкары в незаконной попытке досмотра немецкими военными турецкого судна Rosaline A в рамках операции ЕС Irini не имеют под собой оснований. Об этом заявила во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на Берлинском форуме внешней политики.

"Мне важно ясно сказать о том, что солдаты Бундесвера действовали совершенно корректно, - сказала она. - Они делали то, что от них требуется в рамках европейского мандата". "Нет никакого основания для этих обвинений, которые сейчас звучат в адрес военных [Бундесвера со стороны Анкары]", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, инцидент с досмотром турецкого судна является свидетельством того, с какими проблемами сталкивается миссия Irini.

Тем не менее министр подчеркнула, что для Германии "Турция, как и прежде, является важным партнером по НАТО".