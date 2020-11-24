Украина запретила въезд венгерскому чиновнику

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Киев отказал во въезде на свою территорию уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между приграничными областями двух государства Иштвану Грежи из-за агитации с его стороны за одну из политических партий во время предвыборной кампании на Украине. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Украины.

"24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины господину Иштвану Грежи было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Киев пояснил запрет тем, что венгерский чиновник нарушил местное избирательное законодательство. "В случае с господином Грежи имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил - участника избирательного процесса", - отметили в МИД.

При этом Украина считает отказ во въезде частным случаем. "Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", - подчеркнули в ведомстве.

На Украине 25 октября состоялись местные выборы. Во время избирательной кампании между Киевом и Будапештом произошел дипломатический скандал. Украина обвинила Венгрию в открытой поддержке Партии венгров на выборах в областной совет Закарпатской области, а также действующего мэра города Берегово Золтана Бабяка. МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц.

В целом отношения Венгрии с Украиной обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье. Будапешт заблокировал проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.