Бабарико обвинили в получении взяток, отмывании средств, полученных преступным путем

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает во вторник пресс-служба КГБ Белоруссии.

"Следственным управлением КГБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". <...> Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки). Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе, Бабарико не признал вину. "Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико", - сказано в сообщении.

Дело Белгазпромбанка

11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим, власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Национальный банк Белоруссии принял решение о введении с 15 июня в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации в связи с возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка. Позже глава временной администрации Надежда Ермакова заявила, что российские акционеры ОАО "Белгазпромбанк" (Газпром и Газпромбанк) отказываются от сотрудничества с временной администрацией банка. Газпромбанк и Газпром, являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,818% каждый, 12 июня заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко принял Ермакову, которая сообщила, что что состав правления кредитного учреждения может быть сформирован в декабре. При этом Лукашенко отметил, что белорусские власти сделают все, чтобы банк функционировал. Он также сообщил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшую работу банка.