В городе Эль-Баб на севере Сирии произошел взрыв

ТАСС, 24 ноября. Взрыв прогремел во вторник в городе Эль-Баб, расположенном в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По сведениям агентства, около полудня на окраине города, находящегося под контролем поддерживаемых Турцией формирований вооруженной сирийской оппозиции, взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли пятеро членов протурецких группировок, включая одного полевого командира, еще 18 человек получили ранения. Отмечается, что в числе пострадавших есть и мирные жители. При взрыве серьезные повреждения получили соседние здания и припаркованные поблизости автомобили.

Ранее во вторник телеканал Al Jazeera информировал о двух жертвах и 20 раненых.