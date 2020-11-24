{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении ОМУ

Под ограничительные меры подпали "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group
Здание Госдепартамента США REUTERS/Joshua Roberts
Описание
Здание Госдепартамента США
© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. "Авиазапчасть", акционерное общество "Элекон" и компания Nilco Group из России подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил во вторник в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

Теги
СШАРоссия
Представителя президента в парламенте Киргизии задержали за злоупотребление положением
Дыйканбаев подозревается в том, что вынудил главу одного из госпредприятий выделить денежные средства одной из партий для проведения предвыборной кампании
Читать полностью