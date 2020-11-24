США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении ОМУ

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. "Авиазапчасть", акционерное общество "Элекон" и компания Nilco Group из России подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил во вторник в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.