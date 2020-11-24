Соцпартия Молдавии внесла в парламент законопроект, защищающий русский язык

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте законопроект, который призван вернуть русскому статус языка межнационального общения в Молдавии. Об этом рассказал ТАСС во вторник депутат ПСРМ Богдан Цырдя, выступивший одним из авторов инициативы.

"Законопроект призван законодательно вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Мы хотим обязать государственных чиновников, чтобы они по просьбе граждан отвечали на русском языке, в том числе документально", - отметил Цырдя.

Он напомнил, что в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который закреплял за русским особый статус в стране, где его используют больше трети населения. "КС филигранно признал закон о функционировании языков устаревшим, то есть аннулировал его. Тем самым он фактически аннулировал и статус русского как языка межнационального общения", - сказал депутат. По его мнению, это решение лоббировали политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии.

Фракция социалистов насчитывает 37 депутатов в 101-местном парламенте, поэтому для утверждения этого закона им необходима поддержка других депутатов. По словам Цырди, авторы инициативы рассчитывают на проевропейскую Партию действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду, победившая на президентских выборах 15 ноября. "В ходе своей предвыборной кампании Санду обещала защитить права русскоязычных [граждан]. <...> Мы рассчитываем на их поддержку", - отметил Цырдя.