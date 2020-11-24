Представителя президента в парламенте Киргизии задержали за злоупотребление положением

БИШКЕК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали представителя президента в парламенте республики Курманбека Дыйканбаева, который подозревается в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.

"24 ноября 2020 года полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше (парламенте) был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление должностным положением", и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - говорится в сообщении.

Дыйканбаев, который занимает должность заместителя руководителя аппарата президента Киргизии, подозревается в том, что вынудил главу одного из госпредприятий выделить денежные средства одной из партий для проведения предвыборной кампании.

"Следствием было установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года задержанный, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 млн сомов (около 6,8 млн рублей)", - отмечает пресс-центр.

"Незаконно полученные денежные средства подозреваемый использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял служебным положением в корыстных интересах с целью обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей", - подчеркивается в сообщении.