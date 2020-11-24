В ДНР сообщили, что Киев заблокировал работу подгруппы по вопросам безопасности

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Работа подгруппы по безопасности Контактной группы была заблокирована представителями украинской стороны, заседание преждевременно завершено. Об этом сообщили во вторник в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Украинская сторона заблокировала обсуждение ключевых вопросов повестки дня рабочей группы по вопросам безопасности. Представители официального Киева не предоставили позиций ни по поводу согласования обновленного пакета мер по усилению и контролю режима прекращения огня, ни по работе координационного механизма, ни по другим вопросам безопасности, изложенным в дорожной карте, предложенной республиками. Из-за отсутствия какого-либо конструктива заседание было преждевременно завершено", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что на повестку дня подгруппы были вынесены вопросы, связанные с конкретизацией работы координационного механизма, предусмотренного мерами усиления режима прекращения огня.