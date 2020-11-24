МИД Франции выразил сожаление в связи с выходом США из Договора об открытом небе

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Выход Вашингтона из Договора об открытом небе вызывает у Франции сожаление. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Франции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Франция сожалеет о решении США выйти из Договора об открытом небе. Действие этого договора обеспечивает нам прозрачность и увеличивает предсказуемость в сфере военной деятельности, в частности в отношении России", - указал дипломат.

По его словам, "Франция будет продолжать выполнение этого договора и вступит в диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями, что является необходимым инструментом для поддержания стратегического равновесия".

Представитель МИД напомнил, что "каждый участник договора располагает правом самостоятельно определять условия совершения полетов над его территорией в соответствии с положениями документа". "Франция в полной мере соблюдает положения тех договоров, которые она подписала. Это касается и статьи IX Договора об открытом небе, где оговариваются условия, на основе которых сведения, собранные во время полетов, могут быть переданы другим странам договора - причем только им одним", - заявил также официальный представитель дипломатического ведомства.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.