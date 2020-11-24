Байден заявил о необходимости после выборов отказаться от партийных разногласий

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден заявил о необходимости отказаться от партийных разногласий после прошедших в США президентских выборов, победителем которых его называют все авторитетные американские СМИ. Соответствующее заявление демократ опубликовал во вторник в Twitter.

"Выборы завершились, - констатировал Байден. - Настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга. Нам нужно объединиться". Ранее Байден неоднократно заявлял о том, что в случае победы на выборах он обещает быть "президентом для всех американцев" вне зависимости от их партийных предпочтений.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Управление по общим вопросам администрации (GSA) США информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентских полномочий от администрации действующего американского лидера, республиканца Дональда Трампа. В соответствии с американским законодательством именно глава GSA должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны были подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.