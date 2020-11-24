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Выборы президента США - 2020

Власти Пенсильвании утвердили победу Байдена по итогам голосования на выборах

Власти Пенсильвании утвердили победу Байдена по итогам голосования на выборах в этом штате - АП.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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