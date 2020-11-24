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Помпео: Афганистан должен начать подлинные экономические реформы и борьбу с коррупцией

Правительство Афганистана должно обеспечить неотъемлемые элементы стабильности и безопасности, считает госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Афганистана должны начать подлинные экономические реформы, борьбу с коррупцией и незаконной торговлей наркотиками. Это подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео.

"Правительство Афганистана тоже должно выполнить свою часть [работы], чтобы обеспечить неотъемлемые элементы стабильности и безопасности, чего и ожидает афганский народ. Я говорю о таких вещах, как экономические реформы, подлинные усилия по борьбе с коррупцией, включая перехват наркотиков, уважение прав человека и религиозных свобод, создание соответствующих условий для частного сектора и шаги в направлении самодостаточности", - заявил глава внешнеполитического ведомства США. Его заранее записанное видеообращение к участникам Женевской международной конференции по Афганистану было продемонстрировано во вторник в рамках этого форума.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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