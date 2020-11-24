Помпео: Афганистан должен начать подлинные экономические реформы и борьбу с коррупцией

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Афганистана должны начать подлинные экономические реформы, борьбу с коррупцией и незаконной торговлей наркотиками. Это подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео.

"Правительство Афганистана тоже должно выполнить свою часть [работы], чтобы обеспечить неотъемлемые элементы стабильности и безопасности, чего и ожидает афганский народ. Я говорю о таких вещах, как экономические реформы, подлинные усилия по борьбе с коррупцией, включая перехват наркотиков, уважение прав человека и религиозных свобод, создание соответствующих условий для частного сектора и шаги в направлении самодостаточности", - заявил глава внешнеполитического ведомства США. Его заранее записанное видеообращение к участникам Женевской международной конференции по Афганистану было продемонстрировано во вторник в рамках этого форума.