WP: Россия и Китай усиливают влияние в мире благодаря своим вакцинам

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай усиливают свое влияние на мировой арене благодаря созданию своих собственных вакцин от нового коронавируса и готовности предоставлять их другим странам, в то время как Соединенные Штаты теряют позиции, поскольку держатся в стороне и сконцентрированы на создании резервов внутри страны. Такую оценку дает во вторник газета The Washington Post .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"В новой области вакцинной дипломатии есть два подхода: накапливать или делиться. Первый подход используется в Соединенных Штатах", - отмечает издание. Газета подчеркивает, что подобная ситуация свидетельствует об "отходе Соединенных Штатов [с международной арены] при действующей администрации [Дональда] Трампа".

"Примером другого подхода являются Китай и Россия, которые ринулись делиться своими собственными созданными при поддержке государства вакцинами со странами, борющимися между собой за их запасы, поставив себя таким образом в положение, позволяющее им в процессе расширить свои политические и экономические интересы", - говорится в статье.

"Вакцинная дипломатия России является составной частью более широкого устремления президента Владимира Путина, направленного на то, чтобы подтвердить статус страны как ведущей мировой державы. Даже название, выбранное для первой вакцины от коронавируса, - "Спутник V" - отсылает к временам космической гонки 1950-х годов во время холодной войны", - полагают авторы публикации.

Вакцины в России и США

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Ранее администрация США направила компании Johnson & Johnson $456 млн на разработку вакцины от коронавируса, Moderna получила на эти цели из бюджета США $486 млн. Еще $1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются фирмы Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация вложила в эти проекты $12 млрд.

В прошлую пятницу германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Как отмечала ранее газета The New York Times, специалисты надзорного органа планируют в течение трех недель изучить заявку. После этого ее рассмотрит коллегия независимых экспертов, их заседание намечено на 10 декабря.