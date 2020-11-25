Пашинян: позиция Армении относительно статуса Нагорного Карабаха остается неизменной

"Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", - заявил Пашинян в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе ничего не говорится о статусе региона.

По словам Пашиняна, статус Нагорного Карабаха должен быть определен в ходе переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. "Фактически есть консенсус, по крайней мере среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом [обсуждений] в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - заявил Пашинян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались боевые действия. В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября огонь был полностью прекращен, военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, развернут российский миротворческий контингент.

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху была создана в 1992 году для урегулирования конфликта. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США. Изначально занималась вопросами подготовки конференций, а с июня 1993 года урегулирование конфликта ведется при ее посредничестве. С марта 1994 года Минская группа принимает непосредственное участие в переговорах между Арменией и Азербайджаном.