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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян надеется на скорое восстановление работы Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Армении сообщил, что тесно общается с ее сопредседателями

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на скорое восстановление полной работоспособности Минской группы ОБСЕ для продолжения переговоров по Нагорному Карабаху. В интервью ТАСС он сообщил, что тесно общается с ее сопредседателями. 

"Я в постоянном контакте с президентом России [Владимиром Путиным], - сказал Пашинян. - Недавно у нас состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Соединенных Штатах, вы знаете, выборный процесс. Надеюсь, что полная работоспособность сопредседательства Минской группы ОБСЕ восстановится очень скоро". 

"Должен полностью восстановиться переговорный процесс", - подчеркнул премьер-министр Армении. 

В то же время, по его словам, на данный момент есть более оперативные вопросы, которые должны решаться. "Я имею в виду полный обмен пленными, удерживаемыми лицами. Есть вопрос о пропавших без вести, есть вопрос обмена телами погибших. Я думаю, на данный момент мы должны сконцентрироваться именно на этих вопросах", - считает Пашинян. 

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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