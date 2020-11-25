Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится одним 5-летним сроком.

"За 5-летний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но, поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится 5-летним сроком", - заявил Пашинян в интервью ТАСС.

Премьер подчеркнул, что размещение в районе Нагорного Карабаха российских миротворцев - "это вопрос политического соглашения, которое было достигнуто", и сформулировано в совместном заявлении руководителей России, Армении и Азербайджана 9 ноября. По словам Пашиняна, "пятилетний срок - это начало процесса". Он также отметил, что этот период может автоматически продлеваться.

"Я думаю, на данный момент главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе, и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию", - сказал Пашинян.