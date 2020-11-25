{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами

По словам премьер-министра Армении, "пятилетний срок - это начало процесса"

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится одним 5-летним сроком. 

"За 5-летний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но, поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится 5-летним сроком", - заявил Пашинян в интервью ТАСС

Премьер подчеркнул, что размещение в районе Нагорного Карабаха российских миротворцев - "это вопрос политического соглашения, которое было достигнуто", и сформулировано в совместном заявлении руководителей России, Армении и Азербайджана 9 ноября. По словам Пашиняна, "пятилетний срок - это начало процесса". Он также отметил, что этот период может автоматически продлеваться. 

"Я думаю, на данный момент главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе, и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию", - сказал Пашинян. 

 

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Экс-спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева вошла в предвыборный список "Нур Отан"
Выборы в Мажилис пройдут 10 января
Читать полностью