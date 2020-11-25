Пашинян уверен, что до конца года большинство беженцев из Карабаха вернутся в свои дома

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. До конца текущего года большинство жителей Нагорного Карабаха, в том числе районов, перешедших под контроль азербайджанской стороны, должны вернуться в свои дома. Уверенность в этом в интервью ТАСС выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы ежедневно работаем над этой темой, и я уверен, что нам удастся стабилизировать ситуацию, - заявил он. - Президент Нагорного Карабаха (президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) еще два дня назад сообщил, что 25 тысяч жителей Нагорного Карабаха уже вернулись, и мы уверены, что до конца года большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся. И конечно, мы собираемся создать все необходимые условия для этого".

"Мы уже приняли конкретные решения и эти решения касаются финансовой поддержки тех людей, которые в этом нуждаются, - продолжал он. - Уже две программы приняты, и в течение ближайших дней будут приняты еще пять социальных программ. Конечно, есть очень многие дома, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы, но наша идея в том, что сперва нужно обеспечить оперативную финансовую помощь этим людям, чтобы с помощью этих финансов они смогли удовлетворить свои первоочередные нужды для возвращения в Нагорный Карабах. Я могу сейчас сказать, что видно, как этот процесс реально происходит, и это действительно хорошая новость".

"Очень важно отметить, что Российская Федерация тоже намерена предпринять шаги, чтобы обеспечить возврат жителей Нагорного Карабаха в свои дома", - добавил Пашинян.

При этом премьер-министр утвердительно ответил на вопрос, касается ли это также тех сел, которые перешли под контроль азербайджанской стороны. "Да, это касается районов Нагорного Карабаха, и в нашем совместном заявлении предусмотрено возвращение этих людей в свои дома", - уточнил Пашинян.

"Как раз по этому пункту нужно создать конкретные механизмы, конкретные гарантии безопасности, нужно обеспечить и организовать весь этот процесс. Этот процесс должен стать первоочередным для переговорного процесса", - подчеркнул в заключении премьер-министр Армении.