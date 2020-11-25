Пашинян: призывы оппозиции к смене власти в Армении не получили широкой поддержки

"У нас есть внутриполитическая напряженность, - признал он, - но правда в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкую огласку в армянском обществе. И я думаю, что вопрос власти, которая была сформирована со стороны народа, может решаться только волеизъявлением народа. Факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества".

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Армянское общество не поддержало протесты и призывы оппозиции сменить власть в стране после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью ТАСС .

При этом Пашинян отметил, что многим и ему самому не нравится сложившаяся ситуация, но в обществе есть понимание, что другого выбора не было. "Честно говоря, я тоже не очень доволен, все мы недовольны той ситуацией, которая у нас сложилась. Но нужно понять, какие у нас альтернативы. Мы должны поработать, чтобы не сделать ситуацию хуже, а стабилизировать, улучшить ее", - считает он.

"Армянское общество согласно с тем, что в той ситуации, когда был подписан этот документ, не было никакой реальной альтернативы, которая была бы лучшей для нас. То есть, по моему мнению, убеждению, в армянском обществе именно такое понимание подписанного документа, - продолжил премьер. - Другой вопрос, что мы должны еще проанализировать, понять и ответить на вопросы, почему все произошло и почему мы пришли к такой ситуации. Но то, что на момент 9 ноября просто не было альтернативы, я думаю, такое восприятие ситуации в армянском обществе присутствует".

Отвечая на вопрос о возможности досрочных парламентских выборов, к которым призывают его оппоненты, Пашинян подчеркнул первоочередную необходимость для страны сосредоточиться в настоящее время на других задачах, прежде всего на восстановлении политической и экономической стабильности и безопасности.

"Сейчас первоочередной задачей правительства и всех политических сил Республики Армения должно стать восстановление полной стабильности и безопасности Республики Армения. Я имею в виду не только внутреннюю безопасность, но и внешнюю. Я опубликовал дорожную карту на шестимесячный период, и в течение ближайших шести месяцев мы должны работать над стабилизацией ситуации <...> После этого мы посоветуемся с нашим обществом, с народом, политическими силами и примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов".